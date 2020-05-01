النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

أكد وقوف السعودية إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

وأكد خادم الحرمين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وأعرب له ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمه- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، وسائلاً الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

وأكد خادم الحرمين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وأعرب له ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمه- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، وسائلاً الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
10:43 PM

خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

أكد وقوف السعودية إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,998

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

وأكد خادم الحرمين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وأعرب له ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمه- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، وسائلاً الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,493
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,859
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,842

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة