خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

أكد وقوف السعودية إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

وأكد خادم الحرمين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وأعرب له ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمه- عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، وسائلاً الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه.