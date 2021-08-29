النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة

المدارس شهدت انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي

عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة
سبق

عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:09 PM

تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة

المدارس شهدت انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
812

عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة