"زين السعودية" تطلق عرضاً حصرياً على خدمة Apple Music

في إطار حرصها على توفير أفضل تجربة ترفيه رقمية لمشتركيها

أعلنت "زين السعودية" أنها وضعت في متناول مشتركيها أكثر من 90 مليون أغنية دولية ومحلية وأكثر من 30 ألفاً من أشهر قوائم الموسيقى المختارة بعناية من خلال خدمة أبل ميوزيك (Apple Music) وفي أي مكان وزمان.

وسيكون بإمكان مشتركي "زين السعودية" التمتع بهذه الخدمة الحصرية في المملكة من خلال الاشتراك بعرض خاص يمتد لستة أشهر مجانية.

وسيكون بإمكان جميع مشتركي باقة شباب 199 وباقات زين بلاك، التمتع بـ 12 شهراً من الموسيقى الرائعة المجانية من أبل ميوزيك.

كما سيكون بإمكان مشتركي "زين السعودية" الاستمتاع بهذه الخدمة من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية تشمل هواتف آيفون، الآيباد، ساعة أبل، تلفزيون أبل، أجهزة الماك، CarPlay، الكمبيوترات حتى الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وبعض التلفزيونات والسماعات الذكية وأيضاً بلايستيشن 5.

ويمكن للمشتركين الاستمتاع بآلاف الأغاني عبر نظام Spatial Audio لعدد من كبار الفنانين والموسيقى العالمية، وأيضاً توفر Apple Music مكتبة متميزة بتنسيق عالي الجودة حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على وضوح مذهل بنفس الدقة العالية للتسجيل.

وتقدم Apple Music لمشتركيها مكتبة متميزة من الأغاني التي تمكنهم من الاستماع إليها مباشرة أو تحميلها للاستماع إليها في أوقات لاحقة حتى عندما يكونون في وضع عدم الاتصال؛ كما أنها تتميز بأنها خدمة بث خالية من الإعلانات.

وتتيح الخدمة كذلك للمشتركين إمكانية إنشاء قوائم الموسيقى الخاصة بهم أو اكتشاف قوائم موسيقى جديدة تم إنشاؤها من خلال Apple Music إلى جانب مكتبتهم الموسيقية الشخصية، وإمكانية مشاركتهم المقطوعات الموسيقية والأغاني مع أصدقائهم.

إضافة إلى ذلك، سيحصل المشتركون على توصيات يومية بناء على اختياراتهم، ويمكنهم أيضاً الاستماع إلى محطات الراديو التي تقدم أنماطاً موسيقية متنوعة ومشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية الحصرية.

ومن الخدمات المميزة التي توفرها Apple Music أيضاً Apple Music 1، وكذلك Apple Music Hits.

وسيكون هذا العرض متاحاً حصرياً لعملاء Apple Music الحاليين والجدد على باقات "زين السعودية" مسبقة الدفع والمفوترة والاشتراكات الجديدة، وكذلك ترقية الباقات.

وتعليقاً على هذا العرض الحصري، قال الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" الأستاذ ريان بن عبدالله التركي: "نتطلع في زين السعودية لتقديم كل جديد لعملائنا من أفضل المنتجات والخدمات بهدف إثراء تجربتهم وإسعادهم وإضفاء مزيد من الترفيه إلى حياتهم.

ومن خلال Apple Music يسعدنا أن نقدم لمشتركينا تجربة موسيقية غنية ومجانية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مدعومة بشبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G) الحائزة عديداً من الجوائز، بما يحقق لهم أفضل تجربة وأعلى جودة.

وهذا يأتي ضمن إستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بقطاع الترفيه الرقمي في المملكة من خلال بنية اتصالات نوعية، وبالتالي، سيتمكّن مشتركو زين السعودية الجدد والحاليون من الاستمتاع بتجربة موسيقية راقية ومتميزة في أي وقت وفي أي مكان بفضل مكتبة Apple Music الغنية التي تضم أكثر من 90 مليون أغنية عن طريق تفعيل هذه الخدمة على أجهزتهم المتوافقة بطريقة بسيطة وسلسة".

ومن خلال هذه العروض الحصرية، تدعم "زين السعودية" موقعها كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته عقب إطلاقها في العام 2019 ثالث أكبر شبكة للجيل الخامس في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط وأوروبا. وعملت بعد ذلك، على الاستثمار في التوسعة الأفقية والعمودية لهذه الشبكة وإيصالها إلى أكثر من 51 مدينة في جميع أنحاء المملكة من خلال أكثر من 5000 برجاً.

وكانت قد كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيراً عن تصدُّر "زين السعودية" سرعات الجيل الخامس (5G) بمدينة الرياض، كما احتلت أيضا المركز الأول في تغطية الجيل الخامس (5G) في مدينة الرياض، حسب تقرير مقياس للربع الثالث من عام 2021.

كما تتابع "زين السعودية" خططها التطويرية المدعومة باستثمارات نوعية لتقديم أفضل التجارب لمشتركيها ما مكّنها من حصد عديد من الجوائز أبرزها أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول للجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض، بحسب تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية.

وتميّزت عن باقي مزوّدي خدمات الاتصالات في شبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى التقنيات المتقدمة والأداء الرقمي القوي للشركة، فكانت الأفضل في الجيل الخامس في الرياض والأسرع في تحميل الملفات ورفعها.

وفي سياقٍ آخر، منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية "زين السعودية" جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة عن النصف الأول من عام 2021، وذلك للمرة الثالثة بعد أن حصدت الجائزة نفسها عام 2020.

ولمزيد من المعلومات حول العرض الحصري والاشتراك به، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://sa.zain.com/en/AppleMusic