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"الجمارك" توضّح العدد المسموح بدخوله من السجائر الواردة مع المسافرين

قالت: السماح باستحصال الرسوم الجمركية والضريبة على ما يعادل 5 "كروز"

أكّدت "الجمارك" أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

وتفصيلاً: تصحيحاً لما صرّح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك والشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح بدخوله من السجائر برفقة المسافرين الأفراد، تود "الجمارك" السعودية أن توضح أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

ومؤقتاً تمّ السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة؛ ما يعادل 5 "كروز"، ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام والسيجارة 24 حبة) وما زاد من هذه الكمية لا يسمح بدخولها، ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكّلة من جهات حكومية عدة لدراسة فحص الدخان الجديد.

الجمارك السعودية الهيئة العامة للجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" توضّح العدد المسموح بدخوله من السجائر الواردة مع المسافرين
سبق

أكّدت "الجمارك" أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

وتفصيلاً: تصحيحاً لما صرّح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك والشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح بدخوله من السجائر برفقة المسافرين الأفراد، تود "الجمارك" السعودية أن توضح أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

ومؤقتاً تمّ السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة؛ ما يعادل 5 "كروز"، ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام والسيجارة 24 حبة) وما زاد من هذه الكمية لا يسمح بدخولها، ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكّلة من جهات حكومية عدة لدراسة فحص الدخان الجديد.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:02 PM

"الجمارك" توضّح العدد المسموح بدخوله من السجائر الواردة مع المسافرين

قالت: السماح باستحصال الرسوم الجمركية والضريبة على ما يعادل 5 "كروز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت "الجمارك" أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

وتفصيلاً: تصحيحاً لما صرّح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك والشؤون الأمنية والتعاون الدولي، حول العدد المسموح بدخوله من السجائر برفقة المسافرين الأفراد، تود "الجمارك" السعودية أن توضح أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة والمعفاة من الرسوم الجمركية، هو 200 سيجارة؛ بواقع "كروز" واحد فقط.

ومؤقتاً تمّ السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة؛ ما يعادل 5 "كروز"، ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام والسيجارة 24 حبة) وما زاد من هذه الكمية لا يسمح بدخولها، ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكّلة من جهات حكومية عدة لدراسة فحص الدخان الجديد.

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