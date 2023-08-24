النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح

بلغت مسافته ٥٢ كيلو متراً.. وقطعها "جساس" في ساعة و21 دقيقة

حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة ١٤٤٠هـ، بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، نظم السباق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (٩٤) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجية وعربية وأجنبية.

وبلغت مسافة السباق ٥٢ كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.

وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.

يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة، بفضل الله، ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح
سبق

حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة ١٤٤٠هـ، بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، نظم السباق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (٩٤) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجية وعربية وأجنبية.

وبلغت مسافة السباق ٥٢ كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.

وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.

يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة، بفضل الله، ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:33 AM

دراج "حرس الحدود" يحقق المركز الأول في سباق الطائف المفتوح

بلغت مسافته ٥٢ كيلو متراً.. وقطعها "جساس" في ساعة و21 دقيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
16

حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الطائف للدراجات الهوائية المفتوح للهيئات والشركات والأفراد، الذي أقيم عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة ١٤٤٠هـ، بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، نظم السباق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة نحو (٩٤) دراجاً من مواطنين ومقيمين ومشاركين من دول خليجية وعربية وأجنبية.

وبلغت مسافة السباق ٥٢ كيلو متراً، قطعها الدراج علي جساس في زمن وقدره ساعة و21 دقيقة.

وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيقه لهذا الإنجاز، وقدم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي كان له الأثر الإيجابي بعد الله في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.

يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة، بفضل الله، ثم ما يجده جهاز حرس الحدود من دعم في كل المجالات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,296
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,040
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,219

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة