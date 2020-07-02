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"الفهد" يشيد بالجهود التوعوية للفرق الكشفية بتنمية الأفلاج بمواجهة كورونا

"نفذت أكثر من 20 مبادرة لنشر الوعي بالإجراءات والتدابير الاحترازية

لقيت جهود الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج التطوعية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة إشادة وثناء من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان ثمّن خلاله "الفهد" جهود الفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في تنفيذ مبادرات تطوعية وأعمال توعوية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

ووجّه "الفهد" شكره أيضاً للعاملين في اللجنة من الكشافة؛ لتنفيذهم مبادرات وبرامج حققت هذا النجاح.

لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفهد" يشيد بالجهود التوعوية للفرق الكشفية بتنمية الأفلاج بمواجهة كورونا
سبق

لقيت جهود الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج التطوعية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة إشادة وثناء من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان ثمّن خلاله "الفهد" جهود الفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في تنفيذ مبادرات تطوعية وأعمال توعوية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

ووجّه "الفهد" شكره أيضاً للعاملين في اللجنة من الكشافة؛ لتنفيذهم مبادرات وبرامج حققت هذا النجاح.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:35 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:23 PM

"الفهد" يشيد بالجهود التوعوية للفرق الكشفية بتنمية الأفلاج بمواجهة كورونا

"نفذت أكثر من 20 مبادرة لنشر الوعي بالإجراءات والتدابير الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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لقيت جهود الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج التطوعية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة إشادة وثناء من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان ثمّن خلاله "الفهد" جهود الفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في تنفيذ مبادرات تطوعية وأعمال توعوية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

ووجّه "الفهد" شكره أيضاً للعاملين في اللجنة من الكشافة؛ لتنفيذهم مبادرات وبرامج حققت هذا النجاح.

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