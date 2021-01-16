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إحالة ملف عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته

بعد تعيين لجنة الفصل في التهم الموجهة إليه

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم (الأربعاء) على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ؛ للمضي قدماً في محاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحالة ملف عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته
سبق

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم (الأربعاء) على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ؛ للمضي قدماً في محاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:28 PM

إحالة ملف عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته

بعد تعيين لجنة الفصل في التهم الموجهة إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم (الأربعاء) على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ؛ للمضي قدماً في محاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

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