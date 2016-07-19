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"العمل" تُطيح بمجلس إدارة جمعية خيرية بمكة وتعيين "مؤقت"

قرار يقضي بتسيير المجلس الجديد للأعمال ويحدد نطاق اختصاصه

حلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، بناء على المخالفات التي ارتكبها المجلس في ذات الجمعية.

وتَقرر حل إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، بناء على ما عرضه نائب الوزير للتنمية الاجتماعية.

وتكمن مهام المجلس المؤقت في: تسيير أعمال الجمعية الخيرية إداريًّا وماليًّا وفنيًّا، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

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"العمل" تُطيح بمجلس إدارة جمعية خيرية بمكة وتعيين "مؤقت"
سبق

حلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، بناء على المخالفات التي ارتكبها المجلس في ذات الجمعية.

وتَقرر حل إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، بناء على ما عرضه نائب الوزير للتنمية الاجتماعية.

وتكمن مهام المجلس المؤقت في: تسيير أعمال الجمعية الخيرية إداريًّا وماليًّا وفنيًّا، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:28 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:44 PM

"العمل" تُطيح بمجلس إدارة جمعية خيرية بمكة وتعيين "مؤقت"

قرار يقضي بتسيير المجلس الجديد للأعمال ويحدد نطاق اختصاصه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,126

حلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، بناء على المخالفات التي ارتكبها المجلس في ذات الجمعية.

وتَقرر حل إدارة مجلس إحدى الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، بناء على ما عرضه نائب الوزير للتنمية الاجتماعية.

وتكمن مهام المجلس المؤقت في: تسيير أعمال الجمعية الخيرية إداريًّا وماليًّا وفنيًّا، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.

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