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"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

سداد إيجارات 376 منزلاً ومساعدات مالية لـ679 أسرة

قدَّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالمنطقة الشرقية مؤخرًا حزمة من المساعدات المالية والعينية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، شملت سداد إيجارات المنازل، ومساعدات مالية وعينية، إضافة إلى المستلزمات الطبية، وكسوة العيد، وآلاف السلال الغذائية.

وأوضح عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، أن المساعدات التي قدمتها تراحم أتت بعد النجاح الذي حققته حملة التبرعات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لتراحم الشرقية.

وأكد "آل سليمان" أن الحملة حققت نجاحات متعددة؛ إذ أسهمت في تقديم 36 ألف سلة غذائية، إضافة إلى سداد إيجارات 376 منزلاً لأسر السجناء من مستفيدي تراحم الشرقية الأشد حاجة، كما تم تقديم مساعدات مالية لـ679 أسرة، و1626 كسوة عيد للأطفال من أبناء وبنات السجناء.

وأضاف "آل سليمان": تنوعت المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم؛ إذ شملت سداد الفواتير، إضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات القانونية، والرعاية التعليمية. كما تم تقديم المستلزمات الطبية الوقائية لـ372 أسرة.

وتابع "آل سليمان": "هذه المساعدات تأتي امتدادًا للرعاية الشاملة التي تحظى بها أسرة السجين في بلادنا الغالية مملكة الإنسانية". مشيدًا بالتفاعل والتكاتف المجتمعي الذي ظهر خلال الحملة الإلكترونية من فئات المجتمع كافة.

وقال: "(تراحم الشرقية) مستمرة في تطوير برامجها وخدماتها بهدف تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم".

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لأكثر من 700 أسرة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء
سبق

قدَّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالمنطقة الشرقية مؤخرًا حزمة من المساعدات المالية والعينية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، شملت سداد إيجارات المنازل، ومساعدات مالية وعينية، إضافة إلى المستلزمات الطبية، وكسوة العيد، وآلاف السلال الغذائية.

وأوضح عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، أن المساعدات التي قدمتها تراحم أتت بعد النجاح الذي حققته حملة التبرعات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لتراحم الشرقية.

وأكد "آل سليمان" أن الحملة حققت نجاحات متعددة؛ إذ أسهمت في تقديم 36 ألف سلة غذائية، إضافة إلى سداد إيجارات 376 منزلاً لأسر السجناء من مستفيدي تراحم الشرقية الأشد حاجة، كما تم تقديم مساعدات مالية لـ679 أسرة، و1626 كسوة عيد للأطفال من أبناء وبنات السجناء.

وأضاف "آل سليمان": تنوعت المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم؛ إذ شملت سداد الفواتير، إضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات القانونية، والرعاية التعليمية. كما تم تقديم المستلزمات الطبية الوقائية لـ372 أسرة.

وتابع "آل سليمان": "هذه المساعدات تأتي امتدادًا للرعاية الشاملة التي تحظى بها أسرة السجين في بلادنا الغالية مملكة الإنسانية". مشيدًا بالتفاعل والتكاتف المجتمعي الذي ظهر خلال الحملة الإلكترونية من فئات المجتمع كافة.

وقال: "(تراحم الشرقية) مستمرة في تطوير برامجها وخدماتها بهدف تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم".

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لأكثر من 700 أسرة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:56 PM

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

سداد إيجارات 376 منزلاً ومساعدات مالية لـ679 أسرة

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محمد عبيد - الدمام
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قدَّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالمنطقة الشرقية مؤخرًا حزمة من المساعدات المالية والعينية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، شملت سداد إيجارات المنازل، ومساعدات مالية وعينية، إضافة إلى المستلزمات الطبية، وكسوة العيد، وآلاف السلال الغذائية.

وأوضح عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، أن المساعدات التي قدمتها تراحم أتت بعد النجاح الذي حققته حملة التبرعات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لتراحم الشرقية.

وأكد "آل سليمان" أن الحملة حققت نجاحات متعددة؛ إذ أسهمت في تقديم 36 ألف سلة غذائية، إضافة إلى سداد إيجارات 376 منزلاً لأسر السجناء من مستفيدي تراحم الشرقية الأشد حاجة، كما تم تقديم مساعدات مالية لـ679 أسرة، و1626 كسوة عيد للأطفال من أبناء وبنات السجناء.

وأضاف "آل سليمان": تنوعت المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم؛ إذ شملت سداد الفواتير، إضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات القانونية، والرعاية التعليمية. كما تم تقديم المستلزمات الطبية الوقائية لـ372 أسرة.

وتابع "آل سليمان": "هذه المساعدات تأتي امتدادًا للرعاية الشاملة التي تحظى بها أسرة السجين في بلادنا الغالية مملكة الإنسانية". مشيدًا بالتفاعل والتكاتف المجتمعي الذي ظهر خلال الحملة الإلكترونية من فئات المجتمع كافة.

وقال: "(تراحم الشرقية) مستمرة في تطوير برامجها وخدماتها بهدف تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم".

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لأكثر من 700 أسرة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.

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