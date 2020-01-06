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تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في فندق الإنتركونتننتال بالرياض

وقّع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى قادة الدول بمناسبة التوقيع على الميثاق، متمنيًا أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بتفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع لما يعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وكان الاجتماع قد بدئ بكلمة ألقاها وزير الخارجية رحب في مستهلها بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أهمية الاجتماع وما سيصدر عنه من ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيدًا لرفعه لقادة الدول المشاركة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قريبًا.

وقال: يأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد حرص المملكة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالجميع من كل جانب، مشيدًا بما قدمه أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء من جهد وتعاون خلال المدة الماضية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع .

وأضاف: اجتماعنا هذا يعكس جانبًا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في المجالات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.

وعقد وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جلسة مغلقة.

مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
سبق

وقّع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى قادة الدول بمناسبة التوقيع على الميثاق، متمنيًا أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بتفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع لما يعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وكان الاجتماع قد بدئ بكلمة ألقاها وزير الخارجية رحب في مستهلها بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أهمية الاجتماع وما سيصدر عنه من ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيدًا لرفعه لقادة الدول المشاركة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قريبًا.

وقال: يأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد حرص المملكة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالجميع من كل جانب، مشيدًا بما قدمه أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء من جهد وتعاون خلال المدة الماضية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع .

وأضاف: اجتماعنا هذا يعكس جانبًا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في المجالات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.

وعقد وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جلسة مغلقة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:54 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:39 PM

تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في فندق الإنتركونتننتال بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى قادة الدول بمناسبة التوقيع على الميثاق، متمنيًا أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بتفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع لما يعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وكان الاجتماع قد بدئ بكلمة ألقاها وزير الخارجية رحب في مستهلها بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أهمية الاجتماع وما سيصدر عنه من ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيدًا لرفعه لقادة الدول المشاركة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قريبًا.

وقال: يأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد حرص المملكة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالجميع من كل جانب، مشيدًا بما قدمه أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء من جهد وتعاون خلال المدة الماضية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع .

وأضاف: اجتماعنا هذا يعكس جانبًا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في المجالات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.

وعقد وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جلسة مغلقة.

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