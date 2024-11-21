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"الدفاع" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف القوات البحرية

بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على سلم الموظفين العام "رجال"

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين، دعوة المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ 13/ 3/ 1441هـ على سلم الموظفين العام "رجال" المذكورة أسماؤهم ادناه إلى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها.

وقالت إن المقابلات ستجرى ابتداء من الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 1/ 4/ 1441هـ، وفق التفاصيل الموضحة في الرابط أدناه.

وأضافت أن المقابلات ستتم في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض، لافتة الانتباه إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

وهنا تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/97.aspx

وزارة الدفاع وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف القوات البحرية
سبق

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين، دعوة المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ 13/ 3/ 1441هـ على سلم الموظفين العام "رجال" المذكورة أسماؤهم ادناه إلى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها.

وقالت إن المقابلات ستجرى ابتداء من الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 1/ 4/ 1441هـ، وفق التفاصيل الموضحة في الرابط أدناه.

وأضافت أن المقابلات ستتم في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض، لافتة الانتباه إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

وهنا تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/97.aspx

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
03:14 PM

"الدفاع" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف القوات البحرية

بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على سلم الموظفين العام "رجال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين، دعوة المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ 13/ 3/ 1441هـ على سلم الموظفين العام "رجال" المذكورة أسماؤهم ادناه إلى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها.

وقالت إن المقابلات ستجرى ابتداء من الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 1/ 4/ 1441هـ، وفق التفاصيل الموضحة في الرابط أدناه.

وأضافت أن المقابلات ستتم في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض، لافتة الانتباه إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

وهنا تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/97.aspx

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