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"الاستقصاء الوبائي" يكشف عن مصليات جماعية ومعامل أطعمة بمساكن العمالة بالطائف

في جولات نفذتها فرق تابعة للصحة .. وشملت التوجيه والتوعية للوقاية من كورونا

كشفت جولات الاستقصاء الوبائي التي تقوم بها فرق تابعة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن وجود مصليات جماعية داخل مساكن العمالة أُنشئت من قبلهم، تُخالف القرارات والتعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أسهمت تلك الجولات الاستقصائية وفقًا لمصادر "سبق" في الكشف عن مصانع ومعامل لإنتاج الأطعمة والمخبوزات غير مرخصة داخل تلك المساكن، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها وفق النظام.

وكانت فرق الاستقصاء الوبائي الصحي بالطائف المكونة من أفراد من الشؤون الهندسية بالصحة، ومتطوعين عن طريق المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى طواقم تمريضية بإشراف مباشر من مدير صحة الطائف"سعيد بن جابر القحطاني"، حيث كانت هذه الفرق وما زالت تستهدف الأحياء المزدحمة والمكتظة بالسكان وتحديدًا العمالة، كما أنهت عملية الاستقصاء بالأحياء "وادي النمل - اليمانية - الصناعية"، وتواصل مهامها حاليًا في حي البخارية.

وعلمت "سبق" أن عمليات الاستقصاء تستهدف في الأيام القليلة القادمة أحياء "الريان - بن سويلم - الوشحاء - شارع 20"، في حين تم أمس إجراء كشف وقياس درجة الحرارة على عمالة الصناعية بالحوية من قِبل متطوعي صحة الطائف، وتم الكشف على 715 عاملاً، وجارٍ استكمال الجولة على باقي المساكن والأحياء المكتظة بالحوية شمال المحافظة.

وقدم "أبطال الصحة" رسائل توعوية لتلك العمالة من خلال عملهم الاستقصائي، حيث وجهوهم بمنع التجمعات وتعديل ذلك بتوضيح خطرها، كذلك توضيح عملية فرض التباعد بين بعضهم بأنها تحقق لهم السلامة وتُسهم في منع الإصابة بإذن الله، وطالبوهم في حال وجود أي أعراض قد تظهر الاتصال فورًا على رقم وزارة الصحة 937، والاستفادة من المكرمة الملكية في العلاج بالمجان، كما أنهم أقنعوا من كانوا قد أنشؤوا مصليات جماعية داخل تلك المساكن وتعاملوا معهم بالإقناع الشرعي من حيث قرار التعليق لأداء الصلوات جماعيًا لتحقيق مبدأ السلامة وعدم انتشار الفيروس.

وأظهرت عملية الاستقصاء الوبائي قبولاً وتجاوبًا لدى الكثير من العمالة المستهدفة حيث بادر بعضهم طلبًا في الانخراط والتطوع مع الفرق المشاركة في تلك الحملات، في حين ظهرت علامات السعادة البالغة على هؤلاء العمالة بعد تطمينهم بالسلامة إثر معرفتهم بنتيجة الفحص الأولية التي تتم من ضمن مجريان ذلك الاستقصاء.

وتستفيد تلك الفرق الاستقصائية من خدمات عُمد تلك الأحياء للقيام بدورهم والمشاركة في عملية التفاهم مع أصحاب تلك المنشآت التي تحتضن سكن هذه العمالة من حيث التخاطب والتفاهم معهم حيال الغرف الصغيرة التي تزدحم بأعداد من العمالة يزيدون على 15 شخصًا، كذلك دورهم في عملية التوجيه والمتابعة من حيث منع التزاحم والمشاركة في الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاستقصاء الوبائي" يكشف عن مصليات جماعية ومعامل أطعمة بمساكن العمالة بالطائف
سبق

كشفت جولات الاستقصاء الوبائي التي تقوم بها فرق تابعة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن وجود مصليات جماعية داخل مساكن العمالة أُنشئت من قبلهم، تُخالف القرارات والتعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أسهمت تلك الجولات الاستقصائية وفقًا لمصادر "سبق" في الكشف عن مصانع ومعامل لإنتاج الأطعمة والمخبوزات غير مرخصة داخل تلك المساكن، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها وفق النظام.

وكانت فرق الاستقصاء الوبائي الصحي بالطائف المكونة من أفراد من الشؤون الهندسية بالصحة، ومتطوعين عن طريق المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى طواقم تمريضية بإشراف مباشر من مدير صحة الطائف"سعيد بن جابر القحطاني"، حيث كانت هذه الفرق وما زالت تستهدف الأحياء المزدحمة والمكتظة بالسكان وتحديدًا العمالة، كما أنهت عملية الاستقصاء بالأحياء "وادي النمل - اليمانية - الصناعية"، وتواصل مهامها حاليًا في حي البخارية.

وعلمت "سبق" أن عمليات الاستقصاء تستهدف في الأيام القليلة القادمة أحياء "الريان - بن سويلم - الوشحاء - شارع 20"، في حين تم أمس إجراء كشف وقياس درجة الحرارة على عمالة الصناعية بالحوية من قِبل متطوعي صحة الطائف، وتم الكشف على 715 عاملاً، وجارٍ استكمال الجولة على باقي المساكن والأحياء المكتظة بالحوية شمال المحافظة.

وقدم "أبطال الصحة" رسائل توعوية لتلك العمالة من خلال عملهم الاستقصائي، حيث وجهوهم بمنع التجمعات وتعديل ذلك بتوضيح خطرها، كذلك توضيح عملية فرض التباعد بين بعضهم بأنها تحقق لهم السلامة وتُسهم في منع الإصابة بإذن الله، وطالبوهم في حال وجود أي أعراض قد تظهر الاتصال فورًا على رقم وزارة الصحة 937، والاستفادة من المكرمة الملكية في العلاج بالمجان، كما أنهم أقنعوا من كانوا قد أنشؤوا مصليات جماعية داخل تلك المساكن وتعاملوا معهم بالإقناع الشرعي من حيث قرار التعليق لأداء الصلوات جماعيًا لتحقيق مبدأ السلامة وعدم انتشار الفيروس.

وأظهرت عملية الاستقصاء الوبائي قبولاً وتجاوبًا لدى الكثير من العمالة المستهدفة حيث بادر بعضهم طلبًا في الانخراط والتطوع مع الفرق المشاركة في تلك الحملات، في حين ظهرت علامات السعادة البالغة على هؤلاء العمالة بعد تطمينهم بالسلامة إثر معرفتهم بنتيجة الفحص الأولية التي تتم من ضمن مجريان ذلك الاستقصاء.

وتستفيد تلك الفرق الاستقصائية من خدمات عُمد تلك الأحياء للقيام بدورهم والمشاركة في عملية التفاهم مع أصحاب تلك المنشآت التي تحتضن سكن هذه العمالة من حيث التخاطب والتفاهم معهم حيال الغرف الصغيرة التي تزدحم بأعداد من العمالة يزيدون على 15 شخصًا، كذلك دورهم في عملية التوجيه والمتابعة من حيث منع التزاحم والمشاركة في الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا .

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:39 PM

"الاستقصاء الوبائي" يكشف عن مصليات جماعية ومعامل أطعمة بمساكن العمالة بالطائف

في جولات نفذتها فرق تابعة للصحة .. وشملت التوجيه والتوعية للوقاية من كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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26,236

كشفت جولات الاستقصاء الوبائي التي تقوم بها فرق تابعة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن وجود مصليات جماعية داخل مساكن العمالة أُنشئت من قبلهم، تُخالف القرارات والتعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أسهمت تلك الجولات الاستقصائية وفقًا لمصادر "سبق" في الكشف عن مصانع ومعامل لإنتاج الأطعمة والمخبوزات غير مرخصة داخل تلك المساكن، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها وفق النظام.

وكانت فرق الاستقصاء الوبائي الصحي بالطائف المكونة من أفراد من الشؤون الهندسية بالصحة، ومتطوعين عن طريق المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى طواقم تمريضية بإشراف مباشر من مدير صحة الطائف"سعيد بن جابر القحطاني"، حيث كانت هذه الفرق وما زالت تستهدف الأحياء المزدحمة والمكتظة بالسكان وتحديدًا العمالة، كما أنهت عملية الاستقصاء بالأحياء "وادي النمل - اليمانية - الصناعية"، وتواصل مهامها حاليًا في حي البخارية.

وعلمت "سبق" أن عمليات الاستقصاء تستهدف في الأيام القليلة القادمة أحياء "الريان - بن سويلم - الوشحاء - شارع 20"، في حين تم أمس إجراء كشف وقياس درجة الحرارة على عمالة الصناعية بالحوية من قِبل متطوعي صحة الطائف، وتم الكشف على 715 عاملاً، وجارٍ استكمال الجولة على باقي المساكن والأحياء المكتظة بالحوية شمال المحافظة.

وقدم "أبطال الصحة" رسائل توعوية لتلك العمالة من خلال عملهم الاستقصائي، حيث وجهوهم بمنع التجمعات وتعديل ذلك بتوضيح خطرها، كذلك توضيح عملية فرض التباعد بين بعضهم بأنها تحقق لهم السلامة وتُسهم في منع الإصابة بإذن الله، وطالبوهم في حال وجود أي أعراض قد تظهر الاتصال فورًا على رقم وزارة الصحة 937، والاستفادة من المكرمة الملكية في العلاج بالمجان، كما أنهم أقنعوا من كانوا قد أنشؤوا مصليات جماعية داخل تلك المساكن وتعاملوا معهم بالإقناع الشرعي من حيث قرار التعليق لأداء الصلوات جماعيًا لتحقيق مبدأ السلامة وعدم انتشار الفيروس.

وأظهرت عملية الاستقصاء الوبائي قبولاً وتجاوبًا لدى الكثير من العمالة المستهدفة حيث بادر بعضهم طلبًا في الانخراط والتطوع مع الفرق المشاركة في تلك الحملات، في حين ظهرت علامات السعادة البالغة على هؤلاء العمالة بعد تطمينهم بالسلامة إثر معرفتهم بنتيجة الفحص الأولية التي تتم من ضمن مجريان ذلك الاستقصاء.

وتستفيد تلك الفرق الاستقصائية من خدمات عُمد تلك الأحياء للقيام بدورهم والمشاركة في عملية التفاهم مع أصحاب تلك المنشآت التي تحتضن سكن هذه العمالة من حيث التخاطب والتفاهم معهم حيال الغرف الصغيرة التي تزدحم بأعداد من العمالة يزيدون على 15 شخصًا، كذلك دورهم في عملية التوجيه والمتابعة من حيث منع التزاحم والمشاركة في الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا .

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