انطلاق مهرجان أرض المواهب بمركز الملك فهد الحضاري

يستمر 15 يومًا ويستهدف الأسرة بالدرجة الأولى

انطلق مهرجان أرض المواهب، الذي يستضيفه مركز الملك فهد الحضاري، أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان صيف عنيزة 2018م.

ويستمر المهرجان، خمسة عشر يومًا متتالية, ويستهدف الأسرة بالدرجة الأولى.

وقال المشرف العام على مهرجان ضيف عنيزة 2018م، خالد العلي العبيد، إن مهرجان أرض المواهب، من ضمن الفعاليات الجديدة والمتميزة في صيف عنيزة لهذا العام، والذي يتم تنفيذه وتشغيله، تحت إشراف مباشر من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وأضاف "العبيد" أن أهم الفعاليات التي يطلقها مهرجان أرض المواهب، المسرح الخارجي الذي يشمل: مسرح الطفل، والعروض المسرحية المتنقلة، والمسابقات، وعروض السيرك، والمسابقات المتعددة المتنوعة، والمسارح الداخلية، حيث ستحتضن عدة عروض مسرحية للكبار وللأطفال، والمسابقات اليومية، والفعاليات الشبابية الخاصة، والفرق الشعبية المتعددة.

وتابع "العبيد" قائلاً: إن مهرجان أرض المواهب يطلق أيضًا الفعاليات في الساحات الخارجية، أبرزها: سيارات الدرفت، والدراجات النارية، وأركان الرسامين، والفعاليات الشبابية، والأمسيات الشعرية، وفعاليات مقهى المواهب، والمقهى النسائي، والتحديات الرياضية الشبابية.

ووجه شكره وتقديره الخاص إلى فريق عمل مهرجان أرض المواهب، بقيادة صالح السعيد، مؤكدًا انهم قدموا عملاً رائعًا ومتميزًا يستحق الإشادة والثناء، معتبرًا المهرجان جزء هام من فعاليات صيف عنيزة 2018م .