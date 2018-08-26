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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة.

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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:36 AM

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة.

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