مدير "جامعة سعود" دعمًا لطالب ابتدائي ألقي قصيدة "رؤيتنا الطموحة": تسمح لي أتصور معك

خلال فعاليات "كلية التربية" احتفاءً باليوم العالمي للمعلم

أبدى مدير جامعة الملك سعود والوفد المرافق له خلال افتتاح فعاليات احتفال كلية التربية بالجامعة باليوم العالمي للمعلم، إعجابهم بأحد طلاب المرحلة الابتدائية، والذي ألقى بين يدي الحضور قصيدة شعرية بعنوان "رؤيتنا الطموحة"، ما حدا بمدير الجامعة أن يتوجه للطالب "باسل السليمان" ويطلب منه فور انتهائه أن يأتي للدراسة في جامعة الملك سعود بعد الثانوية، ولا يذهب لغيرها، وأن يسمح له بأخذ صورة معه، وذلك دعمًا لمسيرة الطالب التعليمية.

وكان الطالب باسل السليمان، من مدرسة ربعي بن عامر، شارك بقصيدة شعرية باللغة الفصحى أشرف على تدريبه عليها المعلم المتميز "أحمد الغيامة"، وذلك ضمن مشاركة جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالمعرض، ونالت القصيدة إعجاب الحاضرين؛ ما حدا بمدير الجامعة إلى طلب التصوير مع الطالب، دعمًا لثقته في نفسه وفي مسيرته العلمية مستقبلاً.

وشاركت "تعليم الرياض" كشريك رئيس مع كلية التربية في فعاليات اليوم العالمي للمعلم من خلال ترشيح واستضافة 1400 معلم لحضور 55 ورشة تعليمية متعددة المسميات يقدمها بالشراكة أكاديميون من الجامعة ومدربون معتمدون من "تعليم الرياض"، وتُقام على مدار يومي الخميس والأحد المقبلين.

واحتوى الجناح المشارك الذي أشرف عليه مدير عام التعليم بالرياض حمد الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، عددًا من الفقرات عرفانًا بفضل المعلم، منها: مشاركة المعلم المتميز "صالح العمري" الذي بدأ طلابه في الصف الأول الابتدائي بالقراءة والكتابة منذ الأسبوع الرابع، ومشرف التدريب التربوي محمد المقبل الذي قدم فقرة عن جهود "التطوير المهني" وفرص الإيفاد والابتعاث التي تقدمها الإدارة والوزارة، وغيرها من الفقرات.

وكان مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر افتتح أمس الخميس فعاليات اليوم العالمي للمعلم الذي نظمته كلية التربية بالشراكة مع "تعليم الرياض" والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة".

حضر التدشين كلٌ من: وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وعدد من القيادات التربوية من مختلف الجهات التعليمية، وأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في القسمين الرجالي والنسائي.

وافتتح "العمر" المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 25 جهة من داخل وخارج الجامعة، واستمع إلى شرح من مشرفي الجهات المشاركة، ودشن الخطة الإستراتيجية لكلية التربية (2018-2030) وأطلق الإطار المفاهيمي لكلية التربية، وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للمعلم بلقاء مفتوح مع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، عن "برامج إعداد المعلم ومستقبل المهنة"، تناول فيه رؤية الوزارة نحو تحديث وتطوير برامج المعلم، وخطتها التنفيذية في ذلك الشأن.