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رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان: علينا التصدي للعنف ضد ‫المرأة بكل مسؤولية

قال: يمثل أحد أكثر نماذج الانتهاكات بالعالم ولا يزال معظمه غير مبلغ

أكد رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن العنف ضد ‫المرأة يمثل أحد أكثر نماذج الانتهاكات لـحقوق الإنسان انتشارًا بالعالم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدة أسباب؛ منها انعدام العقاب والصمت عن العنف؛ مؤكدًا أن "علينا التصدي له بكل مسؤولية، ومعالجة أسبابه وآثاره".

‏وأضاف "العواد" في افتتاح ندوة تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين: لقد أولت قيادة المملكة اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق ‫المرأة وحمايتها؛ فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بـ‫حقوق الإنسان، نالت 22 قرارًا ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية.

وقد انطلقت الجلسة الأولى من الندوة التي تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في مجال مناهضة العنف ضد ‫المرأة ومسببات العنف وآلية التبليغ والمساندة بعنوان "الإطار المعياري لحماية ‫المرأة من العنف" برئاسة الدكتورة أمل فطاني عضو مجلس ‫هيئة حقوق الإنسان.

هيئة حقوق الإنسان العنف ضد المرأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان: علينا التصدي للعنف ضد ‫المرأة بكل مسؤولية
سبق

أكد رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن العنف ضد ‫المرأة يمثل أحد أكثر نماذج الانتهاكات لـحقوق الإنسان انتشارًا بالعالم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدة أسباب؛ منها انعدام العقاب والصمت عن العنف؛ مؤكدًا أن "علينا التصدي له بكل مسؤولية، ومعالجة أسبابه وآثاره".

‏وأضاف "العواد" في افتتاح ندوة تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين: لقد أولت قيادة المملكة اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق ‫المرأة وحمايتها؛ فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بـ‫حقوق الإنسان، نالت 22 قرارًا ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية.

وقد انطلقت الجلسة الأولى من الندوة التي تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في مجال مناهضة العنف ضد ‫المرأة ومسببات العنف وآلية التبليغ والمساندة بعنوان "الإطار المعياري لحماية ‫المرأة من العنف" برئاسة الدكتورة أمل فطاني عضو مجلس ‫هيئة حقوق الإنسان.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:15 AM

رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان: علينا التصدي للعنف ضد ‫المرأة بكل مسؤولية

قال: يمثل أحد أكثر نماذج الانتهاكات بالعالم ولا يزال معظمه غير مبلغ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,266

أكد رئيس ‫هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن العنف ضد ‫المرأة يمثل أحد أكثر نماذج الانتهاكات لـحقوق الإنسان انتشارًا بالعالم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدة أسباب؛ منها انعدام العقاب والصمت عن العنف؛ مؤكدًا أن "علينا التصدي له بكل مسؤولية، ومعالجة أسبابه وآثاره".

‏وأضاف "العواد" في افتتاح ندوة تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين: لقد أولت قيادة المملكة اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق ‫المرأة وحمايتها؛ فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بـ‫حقوق الإنسان، نالت 22 قرارًا ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية.

وقد انطلقت الجلسة الأولى من الندوة التي تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في مجال مناهضة العنف ضد ‫المرأة ومسببات العنف وآلية التبليغ والمساندة بعنوان "الإطار المعياري لحماية ‫المرأة من العنف" برئاسة الدكتورة أمل فطاني عضو مجلس ‫هيئة حقوق الإنسان.

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