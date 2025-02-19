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"النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة

تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي- الكر في مرحلته الثانية

دعت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق "الشميسي- الكر" في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة.

ونشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، تنويهاً حيث قال الفرع: "يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".

وبلغ إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 "، 152 قطعة أرضية.

مكة المكرمة وزارة النقل طريق الشميسي - الكر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة

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"النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة
سبق

دعت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق "الشميسي- الكر" في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة.

ونشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، تنويهاً حيث قال الفرع: "يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".

وبلغ إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 "، 152 قطعة أرضية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:48 PM

"النقل" تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بـ"ولي العهد 4" لمراجعة فرعها بمكة

تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي- الكر في مرحلته الثانية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,111

دعت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق "الشميسي- الكر" في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة.

ونشر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، تنويهاً حيث قال الفرع: "يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".

وبلغ إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 "، 152 قطعة أرضية.

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