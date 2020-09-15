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"الحراملة" إلى درجة "بروفيسور" بحفر الباطن

قرر المجلس العلمي بجامعة حفر الباطن، الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة، إلى رتبة الأستاذية "بروفيسور".

"الحراملة" أستاذ في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي بجامعة حفر الباطن، وله العديد من الكتب المحكمة والتي تدرس في العديد من الجامعات السعودية، كما نشر الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية في مجلات علمية محكمة دولية ومصنفة في قواعد البيانات Scopus و ISI.

ويشغل حاليًا رئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي SGASP، ورئيس هيئة تحرير المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية
IJSPS.

وكان الدكتور "الحراملة" قد تقدّم إلى الترقية بالعديد من البحوث العلمية الرصينة في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي، وبعض الكُتب المحكّمة في هذا المجال العلمي.

صحيفة "سبق" تبارك للبروفيسور "الحراملة"، بمناسبة حصوله على الأستاذية، سائلة المولى-عز وجل - له التوفيق وإلى مزيدٍ من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحراملة" إلى درجة "بروفيسور" بحفر الباطن
سبق

قرر المجلس العلمي بجامعة حفر الباطن، الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة، إلى رتبة الأستاذية "بروفيسور".

"الحراملة" أستاذ في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي بجامعة حفر الباطن، وله العديد من الكتب المحكمة والتي تدرس في العديد من الجامعات السعودية، كما نشر الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية في مجلات علمية محكمة دولية ومصنفة في قواعد البيانات Scopus و ISI.

ويشغل حاليًا رئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي SGASP، ورئيس هيئة تحرير المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية
IJSPS.

وكان الدكتور "الحراملة" قد تقدّم إلى الترقية بالعديد من البحوث العلمية الرصينة في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي، وبعض الكُتب المحكّمة في هذا المجال العلمي.

صحيفة "سبق" تبارك للبروفيسور "الحراملة"، بمناسبة حصوله على الأستاذية، سائلة المولى-عز وجل - له التوفيق وإلى مزيدٍ من التقدم والنجاح.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
07:03 PM

"الحراملة" إلى درجة "بروفيسور" بحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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قرر المجلس العلمي بجامعة حفر الباطن، الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة، إلى رتبة الأستاذية "بروفيسور".

"الحراملة" أستاذ في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي بجامعة حفر الباطن، وله العديد من الكتب المحكمة والتي تدرس في العديد من الجامعات السعودية، كما نشر الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية في مجلات علمية محكمة دولية ومصنفة في قواعد البيانات Scopus و ISI.

ويشغل حاليًا رئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي SGASP، ورئيس هيئة تحرير المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية
IJSPS.

وكان الدكتور "الحراملة" قد تقدّم إلى الترقية بالعديد من البحوث العلمية الرصينة في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي، وبعض الكُتب المحكّمة في هذا المجال العلمي.

صحيفة "سبق" تبارك للبروفيسور "الحراملة"، بمناسبة حصوله على الأستاذية، سائلة المولى-عز وجل - له التوفيق وإلى مزيدٍ من التقدم والنجاح.

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