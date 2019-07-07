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تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 5 متمردين في صعدة

الجيش اليمني أجبر عناصر الميليشيا على التراجع

قتل خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأُصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، في جبهة رازح غربي محافظة صعدة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولات تسلل لعناصر من الميليشيا الانقلابية، في اتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولات الميليشيا وأجبرتها على التراجع.

في سياق متصل، تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح، نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، بلغ أكثر من ٧٥ لغم أرضي وعبوة ناسفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 5 متمردين في صعدة
سبق

قتل خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأُصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، في جبهة رازح غربي محافظة صعدة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولات تسلل لعناصر من الميليشيا الانقلابية، في اتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولات الميليشيا وأجبرتها على التراجع.

في سياق متصل، تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح، نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، بلغ أكثر من ٧٥ لغم أرضي وعبوة ناسفة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:27 PM

تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 5 متمردين في صعدة

الجيش اليمني أجبر عناصر الميليشيا على التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأُصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، في جبهة رازح غربي محافظة صعدة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولات تسلل لعناصر من الميليشيا الانقلابية، في اتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح.

وأضاف أن قوات الجيش أفشلت محاولات الميليشيا وأجبرتها على التراجع.

في سياق متصل، تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح، نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، بلغ أكثر من ٧٥ لغم أرضي وعبوة ناسفة.

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