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العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن العبيد ،اليوم الأربعاء، ببعثة فريقه في معسكر بلغاريا.


كما التحق بالبعثة النصراوية حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي، بعد أن وصل الفريق السبت إلى بلغاريا مقر المعسكر الخارجي.
وأشرف على الحصة التدريبية للفريق الأصفر مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس، حيث تركزت التمارين على رفع المعدل اللياقي، وعدد من الجمل التكتيكية.
ويمتد معسكر الفريق في بلغاريا حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 4 مباريات تجريبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة
سبق

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن العبيد ،اليوم الأربعاء، ببعثة فريقه في معسكر بلغاريا.


كما التحق بالبعثة النصراوية حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي، بعد أن وصل الفريق السبت إلى بلغاريا مقر المعسكر الخارجي.
وأشرف على الحصة التدريبية للفريق الأصفر مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس، حيث تركزت التمارين على رفع المعدل اللياقي، وعدد من الجمل التكتيكية.
ويمتد معسكر الفريق في بلغاريا حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 4 مباريات تجريبية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:55 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:25 AM

العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,190

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن العبيد ،اليوم الأربعاء، ببعثة فريقه في معسكر بلغاريا.


كما التحق بالبعثة النصراوية حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي، بعد أن وصل الفريق السبت إلى بلغاريا مقر المعسكر الخارجي.
وأشرف على الحصة التدريبية للفريق الأصفر مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس، حيث تركزت التمارين على رفع المعدل اللياقي، وعدد من الجمل التكتيكية.
ويمتد معسكر الفريق في بلغاريا حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 4 مباريات تجريبية.

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