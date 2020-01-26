4 دول تعرقل مساعي أمريكا لانتزاع تأييد دولي لإزاحة رئيس فنزويلا

واشنطن حذَّرت "مادورو" من المساس بدبلوماسييها

عرقلت روسيا والصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية اليوم (السبت) مسعى أمريكيا لاستصدار بيان في مجلس الأمن الدولي، يعبِّر عن تأييد كامل لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، باعتبار الجمعية هي"المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيًّا" في البلاد.

وتعارض روسيا مساعي الولايات المتحدة التي اتهمتها بمساندة محاولة انقلاب؛ ما يجعل فنزويلا في قلب نزال جيوسياسي متصاعد، وفقًا لـ"رويترز".

وحضت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن على الوقوف إلى جانب "قوى الحرية" وخوان غوايدو في فنزويلا، الذي شجعه دعم أوروبي أكثر حزمًا من السابق، في حين تدعم أقلية دولية الموقف الروسي المدافع عن الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت "فرانس برس" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله: "لا تختبروا عزيمتنا"، ملوحًا بتحذيره إلى "مادورو"، الذي لم تعد واشنطن تعترف به، حول مسألة حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا الذين صدر أمر بطردهم.

واعتبر "بومبيو" أن "مادورو يدير دولة مافيا غير شرعية".

وغادر "بومبيو" الجلسة دون أن ينتظر كلمة نظيره الفنزويلي خورخي اريزا.