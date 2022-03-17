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"آل مبارك" يُفجعون بوفاة محمد منصور

فُجع الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بصحيفة "سبق" أمس، بوفاة ابن عمه محمد بن منصور المبارك بمدينة الملك فهد الطبية أثر مرض عضال لم يمهله طويلاً.

وستجري الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "السوق الكبير" بمحافظة صامطة، ويدفن جثمانه بمقبرة جوار محكمة صامطة.



وتتقدم أسرة تحرير "سبق" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "المبارك"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.

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"آل مبارك" يُفجعون بوفاة محمد منصور
سبق

فُجع الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بصحيفة "سبق" أمس، بوفاة ابن عمه محمد بن منصور المبارك بمدينة الملك فهد الطبية أثر مرض عضال لم يمهله طويلاً.

وستجري الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "السوق الكبير" بمحافظة صامطة، ويدفن جثمانه بمقبرة جوار محكمة صامطة.



وتتقدم أسرة تحرير "سبق" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "المبارك"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:46 AM

"آل مبارك" يُفجعون بوفاة محمد منصور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فُجع الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بصحيفة "سبق" أمس، بوفاة ابن عمه محمد بن منصور المبارك بمدينة الملك فهد الطبية أثر مرض عضال لم يمهله طويلاً.

وستجري الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "السوق الكبير" بمحافظة صامطة، ويدفن جثمانه بمقبرة جوار محكمة صامطة.



وتتقدم أسرة تحرير "سبق" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "المبارك"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.

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