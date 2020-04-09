مصر والأردن والسودان يرحبون بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

أكدوا أن المبادرة تستهدف تحقيق السلام والأمن لمواجهة تبعات تفشي "كورونا"

رحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وقفًا شاملًا لإطلاق النار في اليمن بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وثمَّنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، المبادرة المهمة، مُعربة عن تطلعها في أن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي؛ بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن واستئناف العملية السياسية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ وذلك استنادًا إلى جميع مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكدت دعم مصر للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

فيما وصفت الحكومة الأردنية اليوم، قرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين؛ بالخطوة المهمة في تهيئة الظروف المواتية لعقد الاجتماع الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن القرار الحكيم يعكس حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وإحلال الأمن والسلام في اليمن، وتجنيب اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والإقتصادية.

وأشار الوزير الأردني في بيان صحفي، إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وإعلانها المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وجدد وزير الخارجية الأردني التأكيد على موقف بلاده المؤكد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة.

كما رحبت السودان بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار في اليمن ، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

ودعت الخارجية السودانية فى بيان لها اليوم ، الميليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن؛ هذا إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام.

كما دعت الوزارة المجمتع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اليمني من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمني الشقيق.