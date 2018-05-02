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بعد المرأة الحديدية..."كردي" ينافس أردوغان على الرئاسة

رغم أنه مسجون حاليًا ويُحاكم في عددٍ من القضايا

قال حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد، إن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش سيترشح لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه مسجون حاليًا ويُحاكم في عددٍ من القضايا.


ووفقًا لسكاي نيوز فقد نقلت "فرانس برس" عن حزب الشعوب أنه وافق على أن يكون دميرتاش مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في تجمعات متزامنة في إسطنبول ومدينة دياربكر (جنوب شرق) التي تسكنها غالبية من الأكراد بعد ظهر الجمعة.


وكان حزب "الخير" المعارض في تركيا قد أعلن ترشيح ميرال أكشينارالتي تشتهر بالمرأة الحديدية وتحديها برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

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بعد المرأة الحديدية..."كردي" ينافس أردوغان على الرئاسة
سبق

قال حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد، إن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش سيترشح لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه مسجون حاليًا ويُحاكم في عددٍ من القضايا.


ووفقًا لسكاي نيوز فقد نقلت "فرانس برس" عن حزب الشعوب أنه وافق على أن يكون دميرتاش مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في تجمعات متزامنة في إسطنبول ومدينة دياربكر (جنوب شرق) التي تسكنها غالبية من الأكراد بعد ظهر الجمعة.


وكان حزب "الخير" المعارض في تركيا قد أعلن ترشيح ميرال أكشينارالتي تشتهر بالمرأة الحديدية وتحديها برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:55 PM

بعد المرأة الحديدية..."كردي" ينافس أردوغان على الرئاسة

رغم أنه مسجون حاليًا ويُحاكم في عددٍ من القضايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد، إن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش سيترشح لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه مسجون حاليًا ويُحاكم في عددٍ من القضايا.


ووفقًا لسكاي نيوز فقد نقلت "فرانس برس" عن حزب الشعوب أنه وافق على أن يكون دميرتاش مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في تجمعات متزامنة في إسطنبول ومدينة دياربكر (جنوب شرق) التي تسكنها غالبية من الأكراد بعد ظهر الجمعة.


وكان حزب "الخير" المعارض في تركيا قد أعلن ترشيح ميرال أكشينارالتي تشتهر بالمرأة الحديدية وتحديها برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

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