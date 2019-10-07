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"خالد بن سلمان" يبحث مع "محمد بن زايد" التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين

في الشؤون الدفاعية والعسكرية.. ومجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية

الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار؛ فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة؛ وبالأخص التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.

نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز محمد بن زايد آل نهيان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" يبحث مع "محمد بن زايد" التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين
سبق

الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار؛ فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة؛ وبالأخص التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:16 AM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:35 AM

"خالد بن سلمان" يبحث مع "محمد بن زايد" التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين

في الشؤون الدفاعية والعسكرية.. ومجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار؛ فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة؛ وبالأخص التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.

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