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جدة.. الشاب "المطيري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت لهما العملية بنجاح بـ"فيصل التخصصي" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات

أنهى الشاب ياسر مرزوق صغير اليابسي المطيري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الغسيل لخمسة أشهر إثر إصابته بمرض تكيس الكلى لعشرين عامًا؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال ساير المطيري شقيق المتبرع إن والده عانى على مدى عشرين عامًا تكيس الكلى حتى ضعفت الكلى لديه، وتسببت بفشل الكلى، واضطر للغسيل قبل خمسة أشهر.

موضحًا أن شقيقه "ياسر"، أحد أفراد الحرس الوطني، تبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الشاب "المطيري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي
سبق

أنهى الشاب ياسر مرزوق صغير اليابسي المطيري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الغسيل لخمسة أشهر إثر إصابته بمرض تكيس الكلى لعشرين عامًا؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال ساير المطيري شقيق المتبرع إن والده عانى على مدى عشرين عامًا تكيس الكلى حتى ضعفت الكلى لديه، وتسببت بفشل الكلى، واضطر للغسيل قبل خمسة أشهر.

موضحًا أن شقيقه "ياسر"، أحد أفراد الحرس الوطني، تبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:16 AM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:57 AM

جدة.. الشاب "المطيري" يتبرَّع بكليته لينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

أُجريت لهما العملية بنجاح بـ"فيصل التخصصي" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
3
1,811

أنهى الشاب ياسر مرزوق صغير اليابسي المطيري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ وذلك بعد معاناة والده مع الغسيل لخمسة أشهر إثر إصابته بمرض تكيس الكلى لعشرين عامًا؛ ليجسد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت العملية يوم أمس الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال ساير المطيري شقيق المتبرع إن والده عانى على مدى عشرين عامًا تكيس الكلى حتى ضعفت الكلى لديه، وتسببت بفشل الكلى، واضطر للغسيل قبل خمسة أشهر.

موضحًا أن شقيقه "ياسر"، أحد أفراد الحرس الوطني، تبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

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