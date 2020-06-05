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البيرو: تسجيل 137 وفاة إضافية و4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الوفيات تخطت عتبة الخمسة آلاف

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة الخمسة آلاف وفاة.

وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة من جرّاء الفيروس؛ بينها 137 وفاة سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفاً و198.

وتشهد البيرو حجراً إلزامياً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود.

البيرو فيروس كورونا الجديد

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البيرو: تسجيل 137 وفاة إضافية و4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة الخمسة آلاف وفاة.

وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة من جرّاء الفيروس؛ بينها 137 وفاة سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفاً و198.

وتشهد البيرو حجراً إلزامياً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:11 PM

البيرو: تسجيل 137 وفاة إضافية و4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الوفيات تخطت عتبة الخمسة آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة الخمسة آلاف وفاة.

وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة من جرّاء الفيروس؛ بينها 137 وفاة سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفاً و198.

وتشهد البيرو حجراً إلزامياً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود.

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