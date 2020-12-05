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للتغلب على التهاب الحلق.. خبراء الصحة: 5 أطعمة تقوم باللازم

"الخضراوات المطبوخة".. غنية بالمعادن والفيتامينات وتقوي المناعة

كشف خبراء الصحة عن بعض الأطعمة المفيدة لالتهاب الحلق الذي يكثر في فصل الشتاء وينجم عن عدوى بكتيرية، وتصاحبه أعراض شبيهة بالزكام.

وذكر موقع "ويب طب" أن العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج، وفي مقدمتها "الكركم" الذي يساهم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

وأشار الخبراء إلى أن "البيض المخفوق" يفيد في علاج التهاب الحلق؛ نظرًا لأنه سهل البلع ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميغا6، والبروتينات.

وذكروا أن "الخضراوات المطبوخة" تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

ويتميز "حساء الدجاج" بأنه يساعد على تعويض النقص في السوائل المصاحب لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

أمّا "اللبن الرائب"؛ فيعتبر من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، لعدة أسباب ؛ أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

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للتغلب على التهاب الحلق.. خبراء الصحة: 5 أطعمة تقوم باللازم
سبق

كشف خبراء الصحة عن بعض الأطعمة المفيدة لالتهاب الحلق الذي يكثر في فصل الشتاء وينجم عن عدوى بكتيرية، وتصاحبه أعراض شبيهة بالزكام.

وذكر موقع "ويب طب" أن العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج، وفي مقدمتها "الكركم" الذي يساهم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

وأشار الخبراء إلى أن "البيض المخفوق" يفيد في علاج التهاب الحلق؛ نظرًا لأنه سهل البلع ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميغا6، والبروتينات.

وذكروا أن "الخضراوات المطبوخة" تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

ويتميز "حساء الدجاج" بأنه يساعد على تعويض النقص في السوائل المصاحب لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

أمّا "اللبن الرائب"؛ فيعتبر من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، لعدة أسباب ؛ أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:47 PM

للتغلب على التهاب الحلق.. خبراء الصحة: 5 أطعمة تقوم باللازم

"الخضراوات المطبوخة".. غنية بالمعادن والفيتامينات وتقوي المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف خبراء الصحة عن بعض الأطعمة المفيدة لالتهاب الحلق الذي يكثر في فصل الشتاء وينجم عن عدوى بكتيرية، وتصاحبه أعراض شبيهة بالزكام.

وذكر موقع "ويب طب" أن العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج، وفي مقدمتها "الكركم" الذي يساهم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

وأشار الخبراء إلى أن "البيض المخفوق" يفيد في علاج التهاب الحلق؛ نظرًا لأنه سهل البلع ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميغا6، والبروتينات.

وذكروا أن "الخضراوات المطبوخة" تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

ويتميز "حساء الدجاج" بأنه يساعد على تعويض النقص في السوائل المصاحب لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

أمّا "اللبن الرائب"؛ فيعتبر من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، لعدة أسباب ؛ أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

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