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شاهد.. إغلاق 8 مطاعم وإتلاف محتوياتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية بتيماء

فيما شدد رئيس البلدية على عدم التهاون داعياً للتواصل والإبلاغ عن الملاحظات

أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات.

وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية.

وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.

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شاهد.. إغلاق 8 مطاعم وإتلاف محتوياتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية بتيماء
سبق

أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات.

وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية.

وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
05:55 PM

شاهد.. إغلاق 8 مطاعم وإتلاف محتوياتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية بتيماء

فيما شدد رئيس البلدية على عدم التهاون داعياً للتواصل والإبلاغ عن الملاحظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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5,276

أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات.

وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية.

وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.

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