وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.

وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية.

أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات.

شاهد.. إغلاق 8 مطاعم وإتلاف محتوياتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية بتيماء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-08 أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات. وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية. وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439 05:55 PM

شاهد.. إغلاق 8 مطاعم وإتلاف محتوياتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية بتيماء فيما شدد رئيس البلدية على عدم التهاون داعياً للتواصل والإبلاغ عن الملاحظات





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أغلقت بلدية محافظة تيماء، مؤخراً، عدداً من المطاعم والبوفيات؛ وذلك لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة بشأن النظافة وسوء تخزين المأكولات.

وأوضح رئيس بلدية تيماء "سعيد السعيد"، أن البلدية قامت بإغلاق ٨ محلات ما بين مطاعم وبوفيهات، وإتلاف جميع المواد داخلها؛ وذلك لعدم تقيدها باشتراطات البلدية.

وشدد "السعيد" على عدم تهاون إدارته مع أي محل مخالف؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حاثاً الجميع -في حالة وجود أي ملاحظات- على الاتصال على الهواتف المخصصة لذلك.