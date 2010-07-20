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عريس المشاعر لـ"سبق": لشرف خدمة الحجاج.. غادرت زوجتي بعد 12 يومًا

يستلهم دائمًا كلمة ولي العهد: "همة المواطن كجبل طويق"

أكد الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، أنه تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، وكان حرصه على شرف خدمة الحجاج سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

وأوضح أن شعوره عندما يقدم الخدمة للحجاج أنساه لذّة أيام العسل الأولى في زواجه، سائلًا الله الإخلاص وقبول العمل.

وقال "الزهراني" في حديثه لـ"سبق" من مشعر منى: هذا أول عيد لي في عشّ الزوجية قضيته في مخيمات منى بين الحجاج ضمن الوفود المشاركة بخدمة الحجاج، وأنا في سعادة عظيمة.

وأضاف أن زوجته كانت معينة له في المشاركة في شرف خدمة الحجاج في الموسم، رغم أنه لم يمض إلا 12 يومًا على الزواج، مقدمًا الشكر لها على مشاعرها ودعمها له في التشرف بخدمة الحجاج ورسائلها التشجيعية في كل يوم من أيام الحج.

وأردف "الزهراني": خدمة الحجاج نعمة من الله على أهل هذه البلاد، وأجد كل الدعم من المسؤولين في أداء المهام على أكمل وجه وبتفانٍ.

وختم بالقول: دائمًا في كل عمل أقوم به أتذكّر كلمة سمو سيدي ولي العهد عن المواطن السعودي: "همة المواطن كجبل طويق"، ونلتمس من سموه القدوة والأسوة في التفاني في خدمة الدين والوطن.

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عريس المشاعر لـ"سبق": لشرف خدمة الحجاج.. غادرت زوجتي بعد 12 يومًا
سبق

أكد الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، أنه تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، وكان حرصه على شرف خدمة الحجاج سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

وأوضح أن شعوره عندما يقدم الخدمة للحجاج أنساه لذّة أيام العسل الأولى في زواجه، سائلًا الله الإخلاص وقبول العمل.

وقال "الزهراني" في حديثه لـ"سبق" من مشعر منى: هذا أول عيد لي في عشّ الزوجية قضيته في مخيمات منى بين الحجاج ضمن الوفود المشاركة بخدمة الحجاج، وأنا في سعادة عظيمة.

وأضاف أن زوجته كانت معينة له في المشاركة في شرف خدمة الحجاج في الموسم، رغم أنه لم يمض إلا 12 يومًا على الزواج، مقدمًا الشكر لها على مشاعرها ودعمها له في التشرف بخدمة الحجاج ورسائلها التشجيعية في كل يوم من أيام الحج.

وأردف "الزهراني": خدمة الحجاج نعمة من الله على أهل هذه البلاد، وأجد كل الدعم من المسؤولين في أداء المهام على أكمل وجه وبتفانٍ.

وختم بالقول: دائمًا في كل عمل أقوم به أتذكّر كلمة سمو سيدي ولي العهد عن المواطن السعودي: "همة المواطن كجبل طويق"، ونلتمس من سموه القدوة والأسوة في التفاني في خدمة الدين والوطن.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:45 PM

عريس المشاعر لـ"سبق": لشرف خدمة الحجاج.. غادرت زوجتي بعد 12 يومًا

يستلهم دائمًا كلمة ولي العهد: "همة المواطن كجبل طويق"

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أكد الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، أنه تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، وكان حرصه على شرف خدمة الحجاج سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

وأوضح أن شعوره عندما يقدم الخدمة للحجاج أنساه لذّة أيام العسل الأولى في زواجه، سائلًا الله الإخلاص وقبول العمل.

وقال "الزهراني" في حديثه لـ"سبق" من مشعر منى: هذا أول عيد لي في عشّ الزوجية قضيته في مخيمات منى بين الحجاج ضمن الوفود المشاركة بخدمة الحجاج، وأنا في سعادة عظيمة.

وأضاف أن زوجته كانت معينة له في المشاركة في شرف خدمة الحجاج في الموسم، رغم أنه لم يمض إلا 12 يومًا على الزواج، مقدمًا الشكر لها على مشاعرها ودعمها له في التشرف بخدمة الحجاج ورسائلها التشجيعية في كل يوم من أيام الحج.

وأردف "الزهراني": خدمة الحجاج نعمة من الله على أهل هذه البلاد، وأجد كل الدعم من المسؤولين في أداء المهام على أكمل وجه وبتفانٍ.

وختم بالقول: دائمًا في كل عمل أقوم به أتذكّر كلمة سمو سيدي ولي العهد عن المواطن السعودي: "همة المواطن كجبل طويق"، ونلتمس من سموه القدوة والأسوة في التفاني في خدمة الدين والوطن.

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