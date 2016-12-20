كتلة باردة تطرق أبواب المملكة بدرجات صفرية.. تؤثر شمالاً ثم تمتد للوسطى

العقيل: صور الأقمار الاصطناعية توضح تشكيلات السحب والفرصة مواتية للهطولات

أكّد المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أن كتلة هوائية باردة بدأ تأثيرها على الأجزاء الشمالية للبلاد، حيث وصلت درجات الحرارة بالقريات إلى الصفر.

ولفت العقيل، إلى أن صور الأقمار الاصطناعية توضح تشكيلات السحب بعدة مناطق، والفرصة مواتية لهطول أمطارٍ متوسطة إلى خفيفة أحياناً ببعض مناطق: الشمالية والقصيم وحائل.

وأضاف، وفق فيديو نشرته قناة الإخبارية، أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار الكتلة الهوائية الباردة مع رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة على مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، إضافة إلى حائل.

وتوقع العقيل؛ رياحاً مثيرة للغبار والأتربة وعواصف رملية محلية على نطاق واسع مع انخفاضٍ أو شبه انعدامٍ للرؤية الأفقة، مشيراً إلى أن الكتلة الباردة ستتوغل لتؤثر في منطقتَي القصيم وحائل، والمناطق الشمالية الشرقية والرياض مع صباح يوم غد الثلاثاء مع انخفاضٍ ملموسٍ للحرارة.