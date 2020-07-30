النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض

أكد أنه سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.

وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض
سبق

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.

وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
03:33 PM

السفير الأمريكي لدى اليمن: سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض

أكد أنه سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
474

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.

وقال "هنزل" خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن التسريع بإنجاح وإتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,090
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,295

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة