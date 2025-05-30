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"جيري ماهر": أردوغان وتميم انكشفا أمام العالم بأنهما جزء من محور الشر الإيراني

قال: من تخلى عن الحضور هو مرتزق ومتآمر مع أعداء المملكة والمسلمين

أكد الإعلامي والمحلل السياسي "جيري ماهر" أن أي موقف يصدر عن قمة مكة الإسلامية سيكون لصالح هذه الأمة وشعوبها وسيكون مفتاح التغيير القادم للمنطقة بمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية لإيران ووكلائها.

وتفصيلاً، قال "ماهر" : "اليوم يؤكد مليار ونصف المليار مسلم أنهم مع السعودية العظمى وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة العادلة الشجاعة قيادة العالمين العربي والإسلامي وقيادتها تحديدًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأوضح "جيري" في تصريح لـ "سبق": أعتقد أنه من الأفضل عدم حضور هاتين الشخصيتين بسبب سياسة دولتيهما التي حرضت دائمًا على المملكة العربية السعودية وحاولت الإيقاع بالمملكة ودعمت من حاول استهداف السعودية وحتى إنها تحالفت مع من اعتدى على السعودية وحرض على السعودية وقصف السعودية بالصواريخ ويقصد هنا إيران ووكلاءها".

وأضاف : أن عدم حضور هؤلاء وأتحدث عن أمير قطر تميم وأردوغان، هي فرصة إيجابية لإيصال رسالة إلى الجميع بأن من حضر هذه القمة يعلن اليوم وقوفه مع بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ومع المسلمين، ومن تخلى عن هذا الحضور ما هو إلا مرتزق باع نفسه وتآمر مع أعداء المملكة وأعداء المسلمين".

وأردف أن ذلك رسالة أيضًا لمن يدعم هذين النظامين وهي التالي: من قتل الشعب السوري هي إيران ونظامها وميليشياتها كحزب الله والحشد الشيعي العراقي، ومن دعم هذه الميليشيات الإيرانية في سوريا هو الحرس الثوري الإيراني، ومن يتحالف مع إيران اليوم هو من ادعى لسنوات أنه يناصر الشعب السوري وثورة سوريا؛ إذًا أردوغان وأمير قطر مع الأسف أنهما انكشفا اليوم أمام العالم الإسلامي أجمع بأنهما جزء من محور الشر الإيراني".

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جيري ماهر": أردوغان وتميم انكشفا أمام العالم بأنهما جزء من محور الشر الإيراني
سبق

أكد الإعلامي والمحلل السياسي "جيري ماهر" أن أي موقف يصدر عن قمة مكة الإسلامية سيكون لصالح هذه الأمة وشعوبها وسيكون مفتاح التغيير القادم للمنطقة بمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية لإيران ووكلائها.

وتفصيلاً، قال "ماهر" : "اليوم يؤكد مليار ونصف المليار مسلم أنهم مع السعودية العظمى وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة العادلة الشجاعة قيادة العالمين العربي والإسلامي وقيادتها تحديدًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأوضح "جيري" في تصريح لـ "سبق": أعتقد أنه من الأفضل عدم حضور هاتين الشخصيتين بسبب سياسة دولتيهما التي حرضت دائمًا على المملكة العربية السعودية وحاولت الإيقاع بالمملكة ودعمت من حاول استهداف السعودية وحتى إنها تحالفت مع من اعتدى على السعودية وحرض على السعودية وقصف السعودية بالصواريخ ويقصد هنا إيران ووكلاءها".

وأضاف : أن عدم حضور هؤلاء وأتحدث عن أمير قطر تميم وأردوغان، هي فرصة إيجابية لإيصال رسالة إلى الجميع بأن من حضر هذه القمة يعلن اليوم وقوفه مع بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ومع المسلمين، ومن تخلى عن هذا الحضور ما هو إلا مرتزق باع نفسه وتآمر مع أعداء المملكة وأعداء المسلمين".

وأردف أن ذلك رسالة أيضًا لمن يدعم هذين النظامين وهي التالي: من قتل الشعب السوري هي إيران ونظامها وميليشياتها كحزب الله والحشد الشيعي العراقي، ومن دعم هذه الميليشيات الإيرانية في سوريا هو الحرس الثوري الإيراني، ومن يتحالف مع إيران اليوم هو من ادعى لسنوات أنه يناصر الشعب السوري وثورة سوريا؛ إذًا أردوغان وأمير قطر مع الأسف أنهما انكشفا اليوم أمام العالم الإسلامي أجمع بأنهما جزء من محور الشر الإيراني".

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:32 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:16 PM

"جيري ماهر": أردوغان وتميم انكشفا أمام العالم بأنهما جزء من محور الشر الإيراني

قال: من تخلى عن الحضور هو مرتزق ومتآمر مع أعداء المملكة والمسلمين

A A A
خلف الدوسري - الرياض
1
5,389

أكد الإعلامي والمحلل السياسي "جيري ماهر" أن أي موقف يصدر عن قمة مكة الإسلامية سيكون لصالح هذه الأمة وشعوبها وسيكون مفتاح التغيير القادم للمنطقة بمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية لإيران ووكلائها.

وتفصيلاً، قال "ماهر" : "اليوم يؤكد مليار ونصف المليار مسلم أنهم مع السعودية العظمى وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة العادلة الشجاعة قيادة العالمين العربي والإسلامي وقيادتها تحديدًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأوضح "جيري" في تصريح لـ "سبق": أعتقد أنه من الأفضل عدم حضور هاتين الشخصيتين بسبب سياسة دولتيهما التي حرضت دائمًا على المملكة العربية السعودية وحاولت الإيقاع بالمملكة ودعمت من حاول استهداف السعودية وحتى إنها تحالفت مع من اعتدى على السعودية وحرض على السعودية وقصف السعودية بالصواريخ ويقصد هنا إيران ووكلاءها".

وأضاف : أن عدم حضور هؤلاء وأتحدث عن أمير قطر تميم وأردوغان، هي فرصة إيجابية لإيصال رسالة إلى الجميع بأن من حضر هذه القمة يعلن اليوم وقوفه مع بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ومع المسلمين، ومن تخلى عن هذا الحضور ما هو إلا مرتزق باع نفسه وتآمر مع أعداء المملكة وأعداء المسلمين".

وأردف أن ذلك رسالة أيضًا لمن يدعم هذين النظامين وهي التالي: من قتل الشعب السوري هي إيران ونظامها وميليشياتها كحزب الله والحشد الشيعي العراقي، ومن دعم هذه الميليشيات الإيرانية في سوريا هو الحرس الثوري الإيراني، ومن يتحالف مع إيران اليوم هو من ادعى لسنوات أنه يناصر الشعب السوري وثورة سوريا؛ إذًا أردوغان وأمير قطر مع الأسف أنهما انكشفا اليوم أمام العالم الإسلامي أجمع بأنهما جزء من محور الشر الإيراني".

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