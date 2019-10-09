شاهد.. ضبط ثلاثيني اتخذ "غرفة كهرباء" وكرًا لترويج المسكر بالرياض

عُثر بداخلها على كمية كبيرة من مادة العرق الجاهز للترويج ‫

أطاحت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، مساء اليوم بشخص في العقد الثالث من العمر، اتخذ من غرفة كهرباء بحي منفوحة وكرًا لترويج مادة العرق المسكر.

‫ووفقًا لمصادر "سبق"، فإن الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، أثناء تأدية عملها في شارع ممر الوشيلة بمنفوحة، توفرت لديها معلومات عن قيام شخص بترويج مادة العرق المسكر بجانب غرفة كهرباء، وتم رصده وعمل كمين محكم له أسفر عن ضبطه في وقت وجيز.

‫وأضافت المصادر تبين أنه لا يحمل هوية، وبتفتيش غرفة الكهرباء عُثر بداخلها على كمية كبيرة من مادة العرق المسكر الجاهز للترويج حجم لتر ونصف اللتر، وجرى التحفظ على الشخص والمضبوطات، وتسليمها لمركز شرطة منفوحة.