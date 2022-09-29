"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل

من متوسطة إلى غزيرة.. تستمر إلى الساعة 9 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.