"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل
من متوسطة إلى غزيرة.. تستمر إلى الساعة 9 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-29
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:34 AM
"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل
من متوسطة إلى غزيرة.. تستمر إلى الساعة 9 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.