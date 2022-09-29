النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل

من متوسطة إلى غزيرة.. تستمر إلى الساعة 9 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:34 AM

"مركز الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل

من متوسطة إلى غزيرة.. تستمر إلى الساعة 9 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,074

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,766
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة