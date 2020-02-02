النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخدمة المدنية" تُطلق "مسار" لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الليلة .. بداية من التعيين حتى نهاية خدمته وتماشياً مع رؤية المملكة 2030

تُطلق وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم، منصة "مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين حتى نهاية خدمته.

تأتي منصة "مسار" التي يدشّنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء منصة "مسار" الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البُعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

وزارة الخدمة المدنية منصة مسار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخدمة المدنية" تُطلق "مسار" لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية
سبق

تُطلق وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم، منصة "مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين حتى نهاية خدمته.

تأتي منصة "مسار" التي يدشّنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء منصة "مسار" الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البُعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:45 AM

"الخدمة المدنية" تُطلق "مسار" لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الليلة .. بداية من التعيين حتى نهاية خدمته وتماشياً مع رؤية المملكة 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,060

تُطلق وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم، منصة "مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين حتى نهاية خدمته.

تأتي منصة "مسار" التي يدشّنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء منصة "مسار" الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البُعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,447
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,766
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,404

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة