شاهد.. أمطارٌ غزيرة تسيل الأودية وتشكّل شلالات بـ"بشائر عسير"

شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول.
شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول.
شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول.
شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول.