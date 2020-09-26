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عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت

بعد إغلاقها بسبب "كورونا".. مع التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الزيارات

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣ / ١٤٤٢هـ.

وشمل التوجيه إعادة فتح برامج الزيارة لـ "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين "الكائنين بحي أم الجود، و (مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد "السديس"؛ ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣ / ١٤٤٢هـ.

وشمل التوجيه إعادة فتح برامج الزيارة لـ "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين "الكائنين بحي أم الجود، و (مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد "السديس"؛ ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
10:35 AM

عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في هذا التوقيت

بعد إغلاقها بسبب "كورونا".. مع التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الزيارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣ / ١٤٤٢هـ.

وشمل التوجيه إعادة فتح برامج الزيارة لـ "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين "الكائنين بحي أم الجود، و (مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد "السديس"؛ ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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