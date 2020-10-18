النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 373 خلال الـ24 ساعة الماضية

زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الميليشيات الانقلابية نشرتها في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م , من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغمًا مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.


وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م , من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغمًا مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.


وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:55 PM

زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الميليشيات الانقلابية نشرتها في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
199

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م , من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغمًا مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.


وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,008
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة