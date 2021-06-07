وزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع نظيره البريطاني

بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.