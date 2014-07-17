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ولي العهد يبحث مع رئيس أفغانستان تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب

استعرضا العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع رئيس أفغانستان تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:35 PM

ولي العهد يبحث مع رئيس أفغانستان تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب

استعرضا العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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