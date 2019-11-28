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زاره الأمير محمد بن سلمان اليوم.. تعرف على معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي

ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ 169 عامًا

في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)؛ معرض "إكسبو 2020 دبي"، برفقة نجل حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فما معرض "إكسبو 2020 دبي"؟ ومتى يعقد؟ وما أهميته؟

"إكسبو 2020 دبي" معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ وذلك بعد أن فازت دولة الإمارات بشرف استضافته، التي ستكون المرة الأولى التي يُنظم فيها معرض إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منذ أول معرض إكسبو في العام 1851 الذي عُرف باسم "المعرض العظيم".

وبحسب الجهات المنظمة، يتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة انعقاده، وسيأتي 70 بالمائة من الزوار من خارج الإمارات، وسيتطلب ذلك توفير أكثر من أربع وعشرين ألف غرفة فندقية، أما أهميته فمن المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر الناتج عن "إكسبو ٢٠٢٠ دبي" إلى نحو 145 مليار درهم.

وكان ولي العهد قد دعم "إكسبو 2020 دبي" أمس على هامش مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له، بارتداء سوار للمعرض في معصمه إلى جانب ولي عهد أبوظبي.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان إكسبو 2020 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زاره الأمير محمد بن سلمان اليوم.. تعرف على معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي
سبق

في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)؛ معرض "إكسبو 2020 دبي"، برفقة نجل حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فما معرض "إكسبو 2020 دبي"؟ ومتى يعقد؟ وما أهميته؟

"إكسبو 2020 دبي" معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ وذلك بعد أن فازت دولة الإمارات بشرف استضافته، التي ستكون المرة الأولى التي يُنظم فيها معرض إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منذ أول معرض إكسبو في العام 1851 الذي عُرف باسم "المعرض العظيم".

وبحسب الجهات المنظمة، يتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة انعقاده، وسيأتي 70 بالمائة من الزوار من خارج الإمارات، وسيتطلب ذلك توفير أكثر من أربع وعشرين ألف غرفة فندقية، أما أهميته فمن المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر الناتج عن "إكسبو ٢٠٢٠ دبي" إلى نحو 145 مليار درهم.

وكان ولي العهد قد دعم "إكسبو 2020 دبي" أمس على هامش مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له، بارتداء سوار للمعرض في معصمه إلى جانب ولي عهد أبوظبي.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:46 PM

زاره الأمير محمد بن سلمان اليوم.. تعرف على معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي

ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ 169 عامًا

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محمد صبح - الرياض
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في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)؛ معرض "إكسبو 2020 دبي"، برفقة نجل حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فما معرض "إكسبو 2020 دبي"؟ ومتى يعقد؟ وما أهميته؟

"إكسبو 2020 دبي" معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ وذلك بعد أن فازت دولة الإمارات بشرف استضافته، التي ستكون المرة الأولى التي يُنظم فيها معرض إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منذ أول معرض إكسبو في العام 1851 الذي عُرف باسم "المعرض العظيم".

وبحسب الجهات المنظمة، يتوقع أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة انعقاده، وسيأتي 70 بالمائة من الزوار من خارج الإمارات، وسيتطلب ذلك توفير أكثر من أربع وعشرين ألف غرفة فندقية، أما أهميته فمن المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر الناتج عن "إكسبو ٢٠٢٠ دبي" إلى نحو 145 مليار درهم.

وكان ولي العهد قد دعم "إكسبو 2020 دبي" أمس على هامش مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له، بارتداء سوار للمعرض في معصمه إلى جانب ولي عهد أبوظبي.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,712
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10 مليارات ..

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