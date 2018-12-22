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التحالف الإسلامي يستعرض إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تمويل الإرهاب

ضمن محاضرة أقامها اليوم في مدينة الرياض بحضور الأمين العام

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم، محاضرة بعنوان "إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء، ومنسوبي التحالف.

وتطرقت المحاضرة إلى خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديات العصر الحديثة، وطرق استغلال الجماعات الإجرامية للتقنيات الحديثة في تبادل الأموال المشبوهة وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كما تناولت الآثار الجسيمة التي تلحق بالدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم، مؤكدةً أهمية التحقيق المالي والتحقيق المالي الموازي.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعَد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي، وهي: "المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف الإسلامي يستعرض إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تمويل الإرهاب
سبق

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم، محاضرة بعنوان "إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء، ومنسوبي التحالف.

وتطرقت المحاضرة إلى خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديات العصر الحديثة، وطرق استغلال الجماعات الإجرامية للتقنيات الحديثة في تبادل الأموال المشبوهة وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كما تناولت الآثار الجسيمة التي تلحق بالدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم، مؤكدةً أهمية التحقيق المالي والتحقيق المالي الموازي.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعَد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي، وهي: "المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري".

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
05:40 PM

التحالف الإسلامي يستعرض إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم تمويل الإرهاب

ضمن محاضرة أقامها اليوم في مدينة الرياض بحضور الأمين العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم، محاضرة بعنوان "إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء، ومنسوبي التحالف.

وتطرقت المحاضرة إلى خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديات العصر الحديثة، وطرق استغلال الجماعات الإجرامية للتقنيات الحديثة في تبادل الأموال المشبوهة وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كما تناولت الآثار الجسيمة التي تلحق بالدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم، مؤكدةً أهمية التحقيق المالي والتحقيق المالي الموازي.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعَد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي، وهي: "المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري".

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