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تفاقم الأزمة في الصومال بعد تعليق الرئيس عمل رئيس الحكومة

تبادل الاتهامات بين الطرفين بالفساد والتخريب

تفاقمت الأزمة في الصومال، بعد أن علق الرئيس الصومالي عمل رئيس الوزراء، إثر خلاف بين الرجلين بشأن الانتخابات التي تأجلت لفترة طويلة في البلاد التي تعاني من الاضطراب.
وقرر الرئيس، محمد عبدالله محمد، وقف رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، عن العمل ووقف جميع صلاحياته.
وقال البيان إن الرئيس أقال قائد القوات البحرية اللواء عبدالحميد محمد درير فيما يُجرى تحقيق.

واتهم الرئيس رئيس الوزراء بالفساد، قائلاً إنه حصل على أراض عن طريق الاحتيال، وإنه تدخل في التحقيق في قضية.
ورد روبلي قائلاً إن الرئيس يحاول تنفيذ انقلاب وتخريب النصف المنتهي من العملية الانتخابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفاقم الأزمة في الصومال بعد تعليق الرئيس عمل رئيس الحكومة
سبق

تفاقمت الأزمة في الصومال، بعد أن علق الرئيس الصومالي عمل رئيس الوزراء، إثر خلاف بين الرجلين بشأن الانتخابات التي تأجلت لفترة طويلة في البلاد التي تعاني من الاضطراب.
وقرر الرئيس، محمد عبدالله محمد، وقف رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، عن العمل ووقف جميع صلاحياته.
وقال البيان إن الرئيس أقال قائد القوات البحرية اللواء عبدالحميد محمد درير فيما يُجرى تحقيق.

واتهم الرئيس رئيس الوزراء بالفساد، قائلاً إنه حصل على أراض عن طريق الاحتيال، وإنه تدخل في التحقيق في قضية.
ورد روبلي قائلاً إن الرئيس يحاول تنفيذ انقلاب وتخريب النصف المنتهي من العملية الانتخابية.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:40 PM

تفاقم الأزمة في الصومال بعد تعليق الرئيس عمل رئيس الحكومة

تبادل الاتهامات بين الطرفين بالفساد والتخريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاقمت الأزمة في الصومال، بعد أن علق الرئيس الصومالي عمل رئيس الوزراء، إثر خلاف بين الرجلين بشأن الانتخابات التي تأجلت لفترة طويلة في البلاد التي تعاني من الاضطراب.
وقرر الرئيس، محمد عبدالله محمد، وقف رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، عن العمل ووقف جميع صلاحياته.
وقال البيان إن الرئيس أقال قائد القوات البحرية اللواء عبدالحميد محمد درير فيما يُجرى تحقيق.

واتهم الرئيس رئيس الوزراء بالفساد، قائلاً إنه حصل على أراض عن طريق الاحتيال، وإنه تدخل في التحقيق في قضية.
ورد روبلي قائلاً إن الرئيس يحاول تنفيذ انقلاب وتخريب النصف المنتهي من العملية الانتخابية.

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