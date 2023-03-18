"وقاية" مؤكدة صحة رسالة "الاستبيان": الموقع حقيقي وليس وهمياً

عقب شائعة أنه احتيالي والتحذير من المشاركة فيه.. وجار العمل لإصلاحه

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) صحة رسالته بشأن طلب المشاركة في استبيان يعدّه، يتضمن دراسة عن وعي المجتمع السعودي لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩".



ونفى "المركز" ما يتم تداوله بشأن رابط الاستبيان المنشور عبر الرسائل القصيرة وحسابات التواصل الاجتماعي على أنه رابط وهمي.

‏وأضاف أن العمل جار لإصلاح الخلل التقني الناتج عن كثافة الدخول على الموقع.

وكانت رسالة نصية بعثتها "وقاية" للهواتف ونشرتها في حساباته على وسائل التوصل، يدعو فيها المجتمع للمشاركة في الاستبيان، أعقبها ترويج شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن الموقع وهمي واحتيالي، وتحذر من الدخول عليه، وهو الأمر الذي أكد المركز عدم صحته.