وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %.

كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %.

التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 % صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-15 كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %. وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 09:44 AM

التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 % وفق تقرير أصدرته اليوم الهيئة العامة للإحصاء





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كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %.

وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %.