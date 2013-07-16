"القصبي": عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة بالمدن
قال: قرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف
أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.
"القصبي": عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة بالمدن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-16
أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
03:38 PM
"القصبي": عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة بالمدن
قال: قرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف
أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.