النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطاقة 50 ميجاوات.. مصر والسودان يبدآن في تشغيل الربط الكهربائي 12 يناير

يمتد المشروع لألف كيلومتر

تبدأ مصر والسودان في تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأحد).

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار)، ولمسافة ألف كيلومتر، وفقًا لـ"رويترز".

مصر السودان الربط الكهربائي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بطاقة 50 ميجاوات.. مصر والسودان يبدآن في تشغيل الربط الكهربائي 12 يناير
سبق

تبدأ مصر والسودان في تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأحد).

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار)، ولمسافة ألف كيلومتر، وفقًا لـ"رويترز".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:47 PM

بطاقة 50 ميجاوات.. مصر والسودان يبدآن في تشغيل الربط الكهربائي 12 يناير

يمتد المشروع لألف كيلومتر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

تبدأ مصر والسودان في تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأحد).

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار)، ولمسافة ألف كيلومتر، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة