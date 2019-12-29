احتفل محمد بن علي محمد السحاري بزواج ابنه "حسين" من ابنة عبدالله علي الفقيه، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بالقوز في القنفذة، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء.
"السحاري" يحتفل بزواجه في القنفذة
احتفل محمد بن علي محمد السحاري بزواج ابنه "حسين" من ابنة عبدالله علي الفقيه، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بالقوز في القنفذة، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء.
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"السحاري" يحتفل بزواجه في القنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-29
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
12:08 AM
"السحاري" يحتفل بزواجه في القنفذة
احتفل محمد بن علي محمد السحاري بزواج ابنه "حسين" من ابنة عبدالله علي الفقيه، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بالقوز في القنفذة، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء.
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