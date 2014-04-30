رسمت الأمطار التي شهدتها مدينة الجبيل الصناعية صباح اليوم صورة طبيعية مذهلة، برز من خلالها بهاء المدينة وما تتمتع به من حدائقٍ غنّاء ومناظر خلابة. وعلى الرغم من أن الجبيل الصناعية شهدت أخيرًا عاصفة مطرية قوية بلغت سرعتها 94 كم في الساعة ساهمت في سقوط عددٍ من الأشجار؛ إلا أن المدينة الحالمة سرعان ما استعادت عافيتها ونضارتها فعادت كما كانت لتكتسي حلة من الجمال عقب سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة منها صباح اليوم. وكانت المنطقة الشرقية شهدت اليوم هطول أمطار متفرقة تركزت قوتها على شمال المنطقة الشرقية. وبحسب الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني فإن الفرصة لاتزال مثالية في شمال الجبيل لهطول مزيد من الأمطار حتى منتصف هذه الليلة "الأحد"، فيما تهدأ بعدها العناصر الجوية وتستقر تمامًا بإذن الله.

بالصور .. الجبيل الصناعية ترتدي حلة من البهاء مع هطول الأمطار محمد عبيد سبق 2018-04-28 تصوير: أكرم سعدي رسمت الأمطار التي شهدتها مدينة الجبيل الصناعية صباح اليوم صورة طبيعية مذهلة، برز من خلالها بهاء المدينة وما تتمتع به من حدائقٍ غنّاء ومناظر خلابة.



وعلى الرغم من أن الجبيل الصناعية شهدت أخيرًا عاصفة مطرية قوية بلغت سرعتها 94 كم في الساعة ساهمت في سقوط عددٍ من الأشجار؛ إلا أن المدينة الحالمة سرعان ما استعادت عافيتها ونضارتها فعادت كما كانت لتكتسي حلة من الجمال عقب سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة منها صباح اليوم.



وكانت المنطقة الشرقية شهدت اليوم هطول أمطار متفرقة تركزت قوتها على شمال المنطقة الشرقية. وبحسب الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني فإن الفرصة لاتزال مثالية في شمال الجبيل لهطول مزيد من الأمطار حتى منتصف هذه الليلة "الأحد"، فيما تهدأ بعدها العناصر الجوية وتستقر تمامًا بإذن الله.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439 10:55 PM

بالصور .. الجبيل الصناعية ترتدي حلة من البهاء مع هطول الأمطار المدينة الحالمة سرعان ما استعادت عافيتها ونضارتها والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار





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تصوير: أكرم سعدي

رسمت الأمطار التي شهدتها مدينة الجبيل الصناعية صباح اليوم صورة طبيعية مذهلة، برز من خلالها بهاء المدينة وما تتمتع به من حدائقٍ غنّاء ومناظر خلابة.



وعلى الرغم من أن الجبيل الصناعية شهدت أخيرًا عاصفة مطرية قوية بلغت سرعتها 94 كم في الساعة ساهمت في سقوط عددٍ من الأشجار؛ إلا أن المدينة الحالمة سرعان ما استعادت عافيتها ونضارتها فعادت كما كانت لتكتسي حلة من الجمال عقب سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة منها صباح اليوم.



وكانت المنطقة الشرقية شهدت اليوم هطول أمطار متفرقة تركزت قوتها على شمال المنطقة الشرقية. وبحسب الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني فإن الفرصة لاتزال مثالية في شمال الجبيل لهطول مزيد من الأمطار حتى منتصف هذه الليلة "الأحد"، فيما تهدأ بعدها العناصر الجوية وتستقر تمامًا بإذن الله.